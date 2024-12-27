Ціна Prisma mkUSD (MKUSD)
Поточна ціна Prisma mkUSD (MKUSD) сьогодні становить 1.01 USD з ринковою капіталізацією $ 2.11M USD. Ціна MKUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Prisma mkUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.12K USD
- зміна ціни Prisma mkUSD протягом дня — +0.76%
- циркуляційна пропозиція – 2.08M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Prisma mkUSD до USD становила $ +0.00765774.
За останні 30 днів зміна ціни Prisma mkUSD до USD становила $ +0.0075663140.
За останні 60 днів зміна ціни Prisma mkUSD до USD становила $ +0.0164170450.
За останні 90 днів зміна ціни Prisma mkUSD до USD становила $ +0.0101838365686718.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00765774
|+0.76%
|30 днів
|$ +0.0075663140
|+0.75%
|60 днів
|$ +0.0164170450
|+1.63%
|90 днів
|$ +0.0101838365686718
|+1.02%
Останній аналіз цін Prisma mkUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+0.76%
-1.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Over-Collateralized stablecoin from Prisma Finance
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