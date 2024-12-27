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Ціна Prisma mkUSD (MKUSD)

USD

Графік ціни Prisma mkUSD (MKUSD) в реальному часі

$1.01
$1.01$1.01
+0.70%(1D)

Сьогоднішня ціна Prisma mkUSD (MKUSD)

Поточна ціна Prisma mkUSD (MKUSD) сьогодні становить 1.01 USD з ринковою капіталізацією $ 2.11M USD. Ціна MKUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Prisma mkUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.12K USD
- зміна ціни Prisma mkUSD протягом дня — +0.76%
- циркуляційна пропозиція – 2.08M USD

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Цінові показники Prisma mkUSD (MKUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Prisma mkUSD до USD становила $ +0.00765774.
За останні 30 днів зміна ціни Prisma mkUSD до USD становила $ +0.0075663140.
За останні 60 днів зміна ціни Prisma mkUSD до USD становила $ +0.0164170450.
За останні 90 днів зміна ціни Prisma mkUSD до USD становила $ +0.0101838365686718.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00765774+0.76%
30 днів$ +0.0075663140+0.75%
60 днів$ +0.0164170450+1.63%
90 днів$ +0.0101838365686718+1.02%

Аналіз цін Prisma mkUSD (MKUSD)

Останній аналіз цін Prisma mkUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.03
$ 1.03$ 1.03

$ 1.061
$ 1.061$ 1.061

+0.08%

+0.76%

-1.25%

Ринкова інформація Prisma mkUSD (MKUSD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 2.11M
$ 2.11M$ 2.11M

$ 83.12K
$ 83.12K$ 83.12K

2.08M
2.08M 2.08M

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Ресурс Prisma mkUSD (MKUSD)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

MKUSD до місцевих валют

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