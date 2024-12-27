Сьогоднішня ціна Prisma mkUSD (MKUSD)

Поточна ціна Prisma mkUSD (MKUSD) сьогодні становить 1.01 USD з ринковою капіталізацією $ 2.11M USD. Ціна MKUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Prisma mkUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.12K USD

- зміна ціни Prisma mkUSD протягом дня — +0.76%

- циркуляційна пропозиція – 2.08M USD

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