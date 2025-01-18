Сьогоднішня ціна PPKAS (PPKAS)

Поточна ціна PPKAS (PPKAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.28M USD. Ціна PPKAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PPKAS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 158.94K USD

- зміна ціни PPKAS протягом дня — +7.26%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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