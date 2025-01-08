Ціна PopFrog (POPFROG)
Поточна ціна PopFrog (POPFROG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.52K USD. Ціна POPFROG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PopFrog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.15 USD
- зміна ціни PopFrog протягом дня — -7.65%
- циркуляційна пропозиція – 999.61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PopFrog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PopFrog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PopFrog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PopFrog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.65%
|30 днів
|$ 0
|-55.13%
|60 днів
|$ 0
|-57.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PopFrog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.08%
-7.65%
-15.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launched on Solana on October 16th, Popfrog is the newest POP to hit the Solana blockchain. Popfrog pays homage to Pepe and Popcat, the Internet meme originating in October 2020, in a series of videos which showcase two images of a domestic short-haired cat named ‘Oatmeal’, where one image has its mouth closed and the other has its mouth open, with the second image being edited to give its mouth an ‘O’ shape. $POPFROG is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. $POPFROG is for entertainment purposes only.
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