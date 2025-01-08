Сьогоднішня ціна PopFrog (POPFROG)

Поточна ціна PopFrog (POPFROG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.52K USD. Ціна POPFROG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PopFrog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.15 USD

- зміна ціни PopFrog протягом дня — -7.65%

- циркуляційна пропозиція – 999.61M USD

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