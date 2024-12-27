Сьогоднішня ціна PoolTogether (POOL)

Поточна ціна PoolTogether (POOL) сьогодні становить 1.037 USD з ринковою капіталізацією $ 7.24M USD. Ціна POOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PoolTogether:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.94K USD

- зміна ціни PoolTogether протягом дня — -2.77%

- циркуляційна пропозиція – 6.97M USD

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