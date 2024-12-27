Ціна PoolTogether (POOL)
Поточна ціна PoolTogether (POOL) сьогодні становить 1.037 USD з ринковою капіталізацією $ 7.24M USD. Ціна POOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PoolTogether:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.94K USD
- зміна ціни PoolTogether протягом дня — -2.77%
- циркуляційна пропозиція – 6.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PoolTogether до USD становила $ -0.029627838531348.
За останні 30 днів зміна ціни PoolTogether до USD становила $ -0.0993898132.
За останні 60 днів зміна ціни PoolTogether до USD становила $ +2.6431811973.
За останні 90 днів зміна ціни PoolTogether до USD становила $ +0.6971865584356964.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.029627838531348
|-2.77%
|30 днів
|$ -0.0993898132
|-9.58%
|60 днів
|$ +2.6431811973
|+254.89%
|90 днів
|$ +0.6971865584356964
|+205.17%
Останній аналіз цін PoolTogether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.70%
-2.77%
+2.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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