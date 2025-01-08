Сьогоднішня ціна Pledge (PLEDGE)

Поточна ціна Pledge (PLEDGE) сьогодні становить 0.00200486 USD з ринковою капіталізацією $ 2.01M USD. Ціна PLEDGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pledge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.83K USD

- зміна ціни Pledge протягом дня — -5.45%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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