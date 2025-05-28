Ціна PLAYFUN (PLAYFUN)
Поточна ціна PLAYFUN (PLAYFUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 745,03K USD. Ціна PLAYFUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PLAYFUN:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PLAYFUN протягом дня — -63,31%
- циркуляційна пропозиція – 202,70B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PLAYFUN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PLAYFUN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PLAYFUN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PLAYFUN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-63,31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PLAYFUN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6,36%
-63,31%
-81,17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
🎮 PLAYFUN: A "FunFi" Evolution for Web3 Gamers and Communities PLAYFUN is a native token that fuses the spirit of MEME culture with a playable, immersive ecosystem. Built on BSC, it aims to break the boundaries between traditional GameFi and MEME tokens — creating a true on-chain entertainment hub for players and communities alike. In a market saturated with repetitive GameFi models and overhyped MEME coins, PLAYFUN brings a refreshing answer — not another "narrative," but a return to pure fun. The next breakout MEME won’t come from hype, but from gameplay. Headquartered in Singapore, our core team hails from Poland, the United States, and Singapore — combining global vision with deep experience in blockchain gaming and community building. This diversity empowers us to deliver a sustainable, engaging, and forward-thinking project. PLAYFUN isn’t just a game — it’s the beginning
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