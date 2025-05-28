Сьогоднішня ціна PLAYFUN (PLAYFUN)

Поточна ціна PLAYFUN (PLAYFUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 745,03K USD. Ціна PLAYFUN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PLAYFUN:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PLAYFUN протягом дня — -63,31%

- циркуляційна пропозиція – 202,70B USD

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