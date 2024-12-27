Сьогоднішня ціна Planq (PLQ)

Поточна ціна Planq (PLQ) сьогодні становить 0.00789234 USD з ринковою капіталізацією $ 1.03M USD. Ціна PLQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Planq:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 354.92 USD

- зміна ціни Planq протягом дня — +0.04%

- циркуляційна пропозиція – 131.12M USD

Отримуйте оновлення цін PLQ до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PLQ.