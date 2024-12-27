Ціна PIRB (PIRB)
Поточна ціна PIRB (PIRB) сьогодні становить 0.01759208 USD з ринковою капіталізацією $ 1.22M USD. Ціна PIRB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PIRB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 495.32 USD
- зміна ціни PIRB протягом дня — +1.54%
- циркуляційна пропозиція – 69.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PIRB до USD становила $ +0.00026661.
За останні 30 днів зміна ціни PIRB до USD становила $ -0.0011219296.
За останні 60 днів зміна ціни PIRB до USD становила $ -0.0016905795.
За останні 90 днів зміна ціни PIRB до USD становила $ +0.003396979997161518.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00026661
|+1.54%
|30 днів
|$ -0.0011219296
|-6.37%
|60 днів
|$ -0.0016905795
|-9.60%
|90 днів
|$ +0.003396979997161518
|+23.93%
Останній аналіз цін PIRB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.54%
+2.13%
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