Сьогоднішня ціна PIRB (PIRB)

Поточна ціна PIRB (PIRB) сьогодні становить 0.01759208 USD з ринковою капіталізацією $ 1.22M USD. Ціна PIRB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PIRB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 495.32 USD

- зміна ціни PIRB протягом дня — +1.54%

- циркуляційна пропозиція – 69.42M USD

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