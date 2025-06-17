Сьогоднішня ціна PiP (PIP)

Поточна ціна PiP (PIP) сьогодні становить 21,5 USD з ринковою капіталізацією $ 16,90M USD. Ціна PIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PiP:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PiP протягом дня — +10,60%

- циркуляційна пропозиція – 786,09K USD

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