Ціна PiP (PIP)
Поточна ціна PiP (PIP) сьогодні становить 21,5 USD з ринковою капіталізацією $ 16,90M USD. Ціна PIP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PiP:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PiP протягом дня — +10,60%
- циркуляційна пропозиція – 786,09K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PiP до USD становила $ +2,06.
За останні 30 днів зміна ціни PiP до USD становила $ +29,9050595000.
За останні 60 днів зміна ціни PiP до USD становила $ +56,5475499000.
За останні 90 днів зміна ціни PiP до USD становила $ +18,287554931488528.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2,06
|+10,60%
|30 днів
|$ +29,9050595000
|+139,09%
|60 днів
|$ +56,5475499000
|+263,01%
|90 днів
|$ +18,287554931488528
|+569,27%
Останній аналіз цін PiP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,41%
+10,60%
-10,57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PiP is the liquid mascot of the HyperLiquid ecosystem. Although PiP is smol, it knows that even the tiniest PiP can create waves of change, bringing liquid vibes with a splash of playfulness. PiP, who speaks fluent Pipanese, is all about spreading joy and friendliness. Whether diving into PiP's stream of consciousness or making a splash in the crypto community, PiP embodies the essence of being hyperliquid with freshness and originality. Join PiP’s journey and let’s ride the waves together💧
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