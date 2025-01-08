Сьогоднішня ціна Pineapple Cat (PICA)

Поточна ціна Pineapple Cat (PICA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.20M USD. Ціна PICA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pineapple Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.66K USD

- зміна ціни Pineapple Cat протягом дня — -21.40%

- циркуляційна пропозиція – 9.52B USD

Отримуйте оновлення цін PICA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PICA.