Ціна Pineapple Cat (PICA)
Поточна ціна Pineapple Cat (PICA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.20M USD. Ціна PICA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pineapple Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.66K USD
- зміна ціни Pineapple Cat протягом дня — -21.40%
- циркуляційна пропозиція – 9.52B USD
Отримуйте оновлення цін PICA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PICA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pineapple Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pineapple Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pineapple Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pineapple Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-21.40%
|30 днів
|$ 0
|-29.79%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pineapple Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.53%
-21.40%
+14.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pineapple Cat (PICA) is a community-driven memecoin inspired by the viral social media trend of cats wearing pineapple hats. The project’s purpose is to encourage people to create and share more Pineapple Cat content, spreading the trend globally, while also onboarding new users into the world of blockchain and cryptocurrency in a fun and approachable way. Pineapple Cat leverages its ecosystem to blend internet culture with crypto adoption. The project features a dedicated app that allows users to create and share Pineapple Cat memes, fostering creativity and participation. Beyond its memetic appeal, $PICA actively contributes to cat shelters, making a tangible real-world impact by supporting animal welfare. Pineapple Cat is more than just a token; it’s a movement aimed at combining humor, community, and crypto to engage a global audience while making a difference.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PICA до AUD
A$--
|1 PICA до GBP
￡--
|1 PICA до EUR
€--
|1 PICA до USD
$--
|1 PICA до MYR
RM--
|1 PICA до TRY
₺--
|1 PICA до JPY
¥--
|1 PICA до RUB
₽--
|1 PICA до INR
₹--
|1 PICA до IDR
Rp--
|1 PICA до PHP
₱--
|1 PICA до EGP
￡E.--
|1 PICA до BRL
R$--
|1 PICA до CAD
C$--
|1 PICA до BDT
৳--
|1 PICA до NGN
₦--
|1 PICA до UAH
₴--
|1 PICA до VES
Bs--
|1 PICA до PKR
Rs--
|1 PICA до KZT
₸--
|1 PICA до THB
฿--
|1 PICA до TWD
NT$--
|1 PICA до CHF
Fr--
|1 PICA до HKD
HK$--
|1 PICA до MAD
.د.م--