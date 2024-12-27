Сьогоднішня ціна Pillar (PLR)

Поточна ціна Pillar (PLR) сьогодні становить 0.00475471 USD з ринковою капіталізацією $ 1.24M USD. Ціна PLR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pillar:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 968.77 USD

- зміна ціни Pillar протягом дня — +4.06%

- циркуляційна пропозиція – 259.35M USD

Отримуйте оновлення цін PLR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PLR.