Ціна Pillar (PLR)
Поточна ціна Pillar (PLR) сьогодні становить 0.00475471 USD з ринковою капіталізацією $ 1.24M USD. Ціна PLR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pillar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 968.77 USD
- зміна ціни Pillar протягом дня — +4.06%
- циркуляційна пропозиція – 259.35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pillar до USD становила $ +0.00018561.
За останні 30 днів зміна ціни Pillar до USD становила $ +0.0002084493.
За останні 60 днів зміна ціни Pillar до USD становила $ +0.0015791029.
За останні 90 днів зміна ціни Pillar до USD становила $ +0.0013087467385580657.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00018561
|+4.06%
|30 днів
|$ +0.0002084493
|+4.38%
|60 днів
|$ +0.0015791029
|+33.21%
|90 днів
|$ +0.0013087467385580657
|+37.98%
Останній аналіз цін Pillar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
+4.06%
+3.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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