Сьогоднішня ціна Pika Protocol

Поточна ціна Pika Protocol (PIKA) сьогодні становить $ 0,312339, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PIKA до USD становить $ 0,312339 за PIKA.

Pika Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 5 934 435, з циркуляційною пропозицією у 19,00M PIKA. Протягом останніх 24 годин PIKA торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,26, тоді як історичний мінімум — $ 0,00342553.

У короткостроковій динаміці PIKA змінився на -- за останню годину та на +3,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11,04.

Ринкова інформація щодо Pika Protocol (PIKA)

Ринкова капіталізація $ 5,93M$ 5,93M $ 5,93M Обсяг (за 24 год) $ 11,04$ 11,04 $ 11,04 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 31,23M$ 31,23M $ 31,23M Циркуляційне постачання 19,00M 19,00M 19,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Pika Protocol — $ 5,93M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11,04. Циркуляційна пропозиція PIKA — 19,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31,23M.