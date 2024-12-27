Ціна PER Project (PER)
Поточна ціна PER Project (PER) сьогодні становить 0.00418358 USD з ринковою капіталізацією $ 2.51M USD. Ціна PER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PER Project:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 594.14 USD
- зміна ціни PER Project протягом дня — +0.50%
- циркуляційна пропозиція – 600.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PER Project до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PER Project до USD становила $ +0.0011378467.
За останні 60 днів зміна ціни PER Project до USD становила $ +0.0034289395.
За останні 90 днів зміна ціни PER Project до USD становила $ +0.0016532703859986328.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.50%
|30 днів
|$ +0.0011378467
|+27.20%
|60 днів
|$ +0.0034289395
|+81.96%
|90 днів
|$ +0.0016532703859986328
|+65.34%
Останній аналіз цін PER Project: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
+0.50%
+1.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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