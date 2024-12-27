Сьогоднішня ціна PER Project (PER)

Поточна ціна PER Project (PER) сьогодні становить 0.00418358 USD з ринковою капіталізацією $ 2.51M USD. Ціна PER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PER Project:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 594.14 USD

- зміна ціни PER Project протягом дня — +0.50%

- циркуляційна пропозиція – 600.00M USD

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