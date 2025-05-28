Ціна PepeTopia (PEPETOPIA)
Поточна ціна PepeTopia (PEPETOPIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 353,08K USD. Ціна PEPETOPIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PepeTopia:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PepeTopia протягом дня — +27,12%
- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PepeTopia до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PepeTopia до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PepeTopia до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PepeTopia до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+27,12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PepeTopia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,44%
+27,12%
--
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