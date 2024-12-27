Сьогоднішня ціна Peanut (NUX)

Поточна ціна Peanut (NUX) сьогодні становить 0.00500213 USD з ринковою капіталізацією $ 248.53K USD. Ціна NUX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Peanut:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.06K USD

- зміна ціни Peanut протягом дня — +4.52%

- циркуляційна пропозиція – 50.00M USD

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