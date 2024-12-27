Ціна Peanut (NUX)
Поточна ціна Peanut (NUX) сьогодні становить 0.00500213 USD з ринковою капіталізацією $ 248.53K USD. Ціна NUX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Peanut:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.06K USD
- зміна ціни Peanut протягом дня — +4.52%
- циркуляційна пропозиція – 50.00M USD
Отримуйте оновлення цін NUX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NUX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Peanut до USD становила $ +0.00021617.
За останні 30 днів зміна ціни Peanut до USD становила $ -0.0006927794.
За останні 60 днів зміна ціни Peanut до USD становила $ +0.0007529911.
За останні 90 днів зміна ціни Peanut до USD становила $ +0.0005501171704978655.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00021617
|+4.52%
|30 днів
|$ -0.0006927794
|-13.84%
|60 днів
|$ +0.0007529911
|+15.05%
|90 днів
|$ +0.0005501171704978655
|+12.36%
Останній аналіз цін Peanut: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
+4.52%
+0.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Everyone wants to buy cheaper and sell higher. But the volatility and imperfect mechanisms of AMMs make trading on DEXs less profitable due to significant slippage. As a result, users overpay even for minor trades. These are the problems that Peanut solves!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NUX до AUD
A$0.008003408
|1 NUX до GBP
￡0.0039516827
|1 NUX до EUR
€0.0047520235
|1 NUX до USD
$0.00500213
|1 NUX до MYR
RM0.0223595211
|1 NUX до TRY
₺0.1760249547
|1 NUX до JPY
¥0.789336114
|1 NUX до RUB
₽0.5251736287
|1 NUX до INR
₹0.4275820724
|1 NUX до IDR
Rp80.6795048339
|1 NUX до PHP
₱0.2910739447
|1 NUX до EGP
￡E.0.2544083318
|1 NUX до BRL
R$0.0308631421
|1 NUX до CAD
C$0.0071530459
|1 NUX до BDT
৳0.5979045989
|1 NUX до NGN
₦7.7431971974
|1 NUX до UAH
₴0.2098893748
|1 NUX до VES
Bs0.25510863
|1 NUX до PKR
Rs1.3925429707
|1 NUX до KZT
₸2.6189151828
|1 NUX до THB
฿0.1699223561
|1 NUX до TWD
NT$0.1641198853
|1 NUX до CHF
Fr0.004501917
|1 NUX до HKD
HK$0.0388165288
|1 NUX до MAD
.د.م0.0504714917