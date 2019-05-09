Ціна PEAKDEFI (PEAK)
Поточна ціна PEAKDEFI (PEAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 643.59K USD. Ціна PEAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PEAKDEFI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 317.28 USD
- зміна ціни PEAKDEFI протягом дня — +2.47%
- циркуляційна пропозиція – 1.66B USD
Отримуйте оновлення цін PEAK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PEAK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PEAKDEFI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PEAKDEFI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PEAKDEFI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PEAKDEFI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.47%
|30 днів
|$ 0
|+4.08%
|60 днів
|$ 0
|+3.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PEAKDEFI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.23%
+2.47%
+1.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PEAK Tech was launched on 09/05/2019 by an international team based in Dubai, UAE. It aims to create a DeFi ecosystem and educate their community. The PEAK token is the utility token of this ecosystem which consists of 3 pillars: PEAKDEFI fund: The PEAKDEFI fund is a decentralized and permissionless asset management fund, created to connect investors and asset managers for capital growth. This protocol was audited by Quantstamp and launches on November 2020. PEAKDEFI wallet app: The PEAKDEFI wallet app launched on August 2020 for iOS and Android app.peakdefi.com. This wallet is an one-stop solution for taking control of your decentralized finances. Native, in-wallet App for DeFi solutions for everyone. Users can create and import an Ethereum wallet. There is also an integrated DEX (decentralized exchange). It is non-custodial - only users have access to their keys. MarketPeak: MarketPeak is the education and software platform that focuses on the non-crypto advanced users to help them understand crypto and DeFi better.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PEAK до AUD
A$--
|1 PEAK до GBP
￡--
|1 PEAK до EUR
€--
|1 PEAK до USD
$--
|1 PEAK до MYR
RM--
|1 PEAK до TRY
₺--
|1 PEAK до JPY
¥--
|1 PEAK до RUB
₽--
|1 PEAK до INR
₹--
|1 PEAK до IDR
Rp--
|1 PEAK до PHP
₱--
|1 PEAK до EGP
￡E.--
|1 PEAK до BRL
R$--
|1 PEAK до CAD
C$--
|1 PEAK до BDT
৳--
|1 PEAK до NGN
₦--
|1 PEAK до UAH
₴--
|1 PEAK до VES
Bs--
|1 PEAK до PKR
Rs--
|1 PEAK до KZT
₸--
|1 PEAK до THB
฿--
|1 PEAK до TWD
NT$--
|1 PEAK до CHF
Fr--
|1 PEAK до HKD
HK$--
|1 PEAK до MAD
.د.م--