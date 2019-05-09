Сьогоднішня ціна PEAKDEFI (PEAK)

Поточна ціна PEAKDEFI (PEAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 643.59K USD. Ціна PEAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PEAKDEFI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 317.28 USD

- зміна ціни PEAKDEFI протягом дня — +2.47%

- циркуляційна пропозиція – 1.66B USD

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