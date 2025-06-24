Сьогоднішня ціна Passage (PASG)

Поточна ціна Passage (PASG) сьогодні становить 0,0010348 USD з ринковою капіталізацією $ 1,31M USD. Ціна PASG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Passage:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Passage протягом дня — +14,79%

- циркуляційна пропозиція – 1,27B USD

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