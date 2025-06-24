Ціна Passage (PASG)
Поточна ціна Passage (PASG) сьогодні становить 0,0010348 USD з ринковою капіталізацією $ 1,31M USD. Ціна PASG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Passage:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Passage протягом дня — +14,79%
- циркуляційна пропозиція – 1,27B USD
Отримуйте оновлення цін PASG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PASG.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Passage до USD становила $ +0,0001333.
За останні 30 днів зміна ціни Passage до USD становила $ -0,0003599776.
За останні 60 днів зміна ціни Passage до USD становила $ -0,0005602465.
За останні 90 днів зміна ціни Passage до USD становила $ -0,001725970884272643.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0001333
|+14,79%
|30 днів
|$ -0,0003599776
|-34,78%
|60 днів
|$ -0,0005602465
|-54,14%
|90 днів
|$ -0,001725970884272643
|-62,51%
Останній аналіз цін Passage: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,26%
+14,79%
+11,19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Passage empowers brands to host engaging, immersive virtual events that captivate audiences and foster real connection. With 1-click access, users can instantly dive into stunning 3D environments and spatial audio/video on any device, without the need for downloads or special hardware. Through its integration with Unreal Engine, Passage allows teams to effortlessly create dynamic, gamified experiences that elevate their brand presence and keep attendees engaged, going beyond traditional platforms like Zoom or Teams. Passage brings digital events to life, making it easy to deliver impactful, memorable online experiences.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки Passage (PASG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PASG зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PASG до VND
₫27,230762
|1 PASG до AUD
A$0,001593592
|1 PASG до GBP
￡0,000755404
|1 PASG до EUR
€0,000889928
|1 PASG до USD
$0,0010348
|1 PASG до MYR
RM0,0043979
|1 PASG до TRY
₺0,041050516
|1 PASG до JPY
¥0,150470268
|1 PASG до RUB
₽0,081221452
|1 PASG до INR
₹0,089085932
|1 PASG до IDR
Rp16,963931712
|1 PASG до KRW
₩1,413660976
|1 PASG до PHP
₱0,05888012
|1 PASG до EGP
￡E.0,052433316
|1 PASG до BRL
R$0,005681052
|1 PASG до CAD
C$0,001417676
|1 PASG до BDT
৳0,12645256
|1 PASG до NGN
₦1,601849704
|1 PASG до UAH
₴0,043327076
|1 PASG до VES
Bs0,1065844
|1 PASG до PKR
Rs0,29346928
|1 PASG до KZT
₸0,540082816
|1 PASG до THB
฿0,033869004
|1 PASG до TWD
NT$0,030536948
|1 PASG до AED
د.إ0,003797716
|1 PASG до CHF
Fr0,000838188
|1 PASG до HKD
HK$0,008112832
|1 PASG до MAD
.د.م0,00936494
|1 PASG до MXN
$0,019723288