Сьогоднішня ціна Pactus (PAC)

Поточна ціна Pactus (PAC) сьогодні становить 0.261794 USD з ринковою капіталізацією $ 285.97K USD. Ціна PAC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pactus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.09K USD

- зміна ціни Pactus протягом дня — -0.24%

- циркуляційна пропозиція – 1.09M USD

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