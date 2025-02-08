Сьогоднішня ціна PacMoon (PAC)

Поточна ціна PacMoon (PAC) сьогодні становить 0.00066887 USD з ринковою капіталізацією $ 652.15K USD. Ціна PAC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PacMoon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.16 USD

- зміна ціни PacMoon протягом дня — -2.30%

- циркуляційна пропозиція – 975.00M USD

Отримуйте оновлення цін PAC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PAC.