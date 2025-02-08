Ціна PacMoon (PAC)
Поточна ціна PacMoon (PAC) сьогодні становить 0.00066887 USD з ринковою капіталізацією $ 652.15K USD. Ціна PAC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PacMoon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.16 USD
- зміна ціни PacMoon протягом дня — -2.30%
- циркуляційна пропозиція – 975.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PacMoon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PacMoon до USD становила $ -0.0001327589.
За останні 60 днів зміна ціни PacMoon до USD становила $ -0.0001989951.
За останні 90 днів зміна ціни PacMoon до USD становила $ -0.0000467049531608952.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.30%
|30 днів
|$ -0.0001327589
|-19.84%
|60 днів
|$ -0.0001989951
|-29.75%
|90 днів
|$ -0.0000467049531608952
|-6.52%
Останній аналіз цін PacMoon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.50%
-2.30%
-11.61%
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