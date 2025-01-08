Сьогоднішня ціна ORO (ORO)

Поточна ціна ORO (ORO) сьогодні становить 0.00571309 USD з ринковою капіталізацією $ 66.71K USD. Ціна ORO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ORO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.57 USD

- зміна ціни ORO протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 11.68M USD

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