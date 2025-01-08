Ціна ORO (ORO)
Поточна ціна ORO (ORO) сьогодні становить 0.00571309 USD з ринковою капіталізацією $ 66.71K USD. Ціна ORO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ORO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.57 USD
- зміна ціни ORO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 11.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ORO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ORO до USD становила $ +0.0011956703.
За останні 60 днів зміна ціни ORO до USD становила $ +0.0034622570.
За останні 90 днів зміна ціни ORO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0011956703
|+20.93%
|60 днів
|$ +0.0034622570
|+60.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ORO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+13.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ORO is the governance token for OpenDeFi, which is creating a bridge between real world assets and DeFi.
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