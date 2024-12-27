Ціна Origin Ether (OETH)
Поточна ціна Origin Ether (OETH) сьогодні становить 3,374.8 USD з ринковою капіталізацією $ 190.28M USD. Ціна OETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Origin Ether:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 764.40 USD
- зміна ціни Origin Ether протягом дня — +1.65%
- циркуляційна пропозиція – 56.38K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Origin Ether до USD становила $ +54.86.
За останні 30 днів зміна ціни Origin Ether до USD становила $ -79.6246937200.
За останні 60 днів зміна ціни Origin Ether до USD становила $ +1,129.7996824400.
За останні 90 днів зміна ціни Origin Ether до USD становила $ +710.0621840731636.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +54.86
|+1.65%
|30 днів
|$ -79.6246937200
|-2.35%
|60 днів
|$ +1,129.7996824400
|+33.48%
|90 днів
|$ +710.0621840731636
|+26.65%
Останній аналіз цін Origin Ether: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.65%
-1.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Origin Ether (OETH) is a pure LST fully backed by reserves of ETH. OETH’s meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, OETH holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Developed by the professionals at Origin Protocol.
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