Сьогоднішня ціна Origin Ether (OETH)

Поточна ціна Origin Ether (OETH) сьогодні становить 3,374.8 USD з ринковою капіталізацією $ 190.28M USD. Ціна OETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Origin Ether:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 764.40 USD

- зміна ціни Origin Ether протягом дня — +1.65%

- циркуляційна пропозиція – 56.38K USD

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