Ціна ORE Network (ORE)
Поточна ціна ORE Network (ORE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 228.68K USD. Ціна ORE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ORE Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни ORE Network протягом дня — -2.03%
- циркуляційна пропозиція – 563.13M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ORE Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ORE Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ORE Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ORE Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.03%
|30 днів
|$ 0
|+2.52%
|60 днів
|$ 0
|+9.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ORE Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
-2.03%
+4.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ORE Token is the native digital asset that runs the Open Rights Exchange (ORE) Network — an open-source and decentralized blockchain technology that can manage identities and digital assets, cross-chain. The ORE Network works cross-chain with Ethereum, Algorand, EOS and more to connect Web 2.0 identities to Web 3.0. ORE Network provides a simple log-in experience for blockchain companies to expand their users and grow faster — and allows non-blockchain companies to start using blockchain and crypto technology, without having to do the heavy lifting. The ORE Token’s utility continuously grows with every new account created on the ORE blockchain — and any new project built on the Open Rights Exchange. There are already hundreds of accounts, with more added daily and dozens of layer-1 solutions building with ORE Network including Algorand, Alliance Block, Republic Realm and AIKON.
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