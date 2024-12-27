Ціна ORC (ORC)
Поточна ціна ORC (ORC) сьогодні становить 0.00436005 USD з ринковою капіталізацією $ 4.43M USD. Ціна ORC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ORC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.65K USD
- зміна ціни ORC протягом дня — +28.12%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ORC до USD становила $ +0.00095694.
За останні 30 днів зміна ціни ORC до USD становила $ -0.0013761198.
За останні 60 днів зміна ціни ORC до USD становила $ -0.0022161545.
За останні 90 днів зміна ціни ORC до USD становила $ -0.004683434886132975.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00095694
|+28.12%
|30 днів
|$ -0.0013761198
|-31.56%
|60 днів
|$ -0.0022161545
|-50.82%
|90 днів
|$ -0.004683434886132975
|-51.78%
Останній аналіз цін ORC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.39%
+28.12%
+67.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ORC Coin is a meme token inspired by legendary orcs. Combining mythical strength with modern tech, our community loves collecting ORC Coins. Just like orcs love to gather gold, our community loves to collect ORC coins This meme coin brings to the world of cryptocurrencies an atmosphere of nostalgia, fun, and unique humor. It symbolizes diligence and dedication with a light touch of irony.
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