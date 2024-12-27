Сьогоднішня ціна ORC (ORC)

Поточна ціна ORC (ORC) сьогодні становить 0.00436005 USD з ринковою капіталізацією $ 4.43M USD. Ціна ORC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ORC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.65K USD

- зміна ціни ORC протягом дня — +28.12%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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