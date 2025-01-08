Сьогоднішня ціна ORBIT (GRIFT)

Поточна ціна ORBIT (GRIFT) сьогодні становить 0.055654 USD з ринковою капіталізацією $ 49.16M USD. Ціна GRIFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ORBIT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.70M USD

- зміна ціни ORBIT протягом дня — +12.81%

- циркуляційна пропозиція – 879.99M USD

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