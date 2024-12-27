Ціна Olyverse (OLY)
Поточна ціна Olyverse (OLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 583.04K USD. Ціна OLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Olyverse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.67 USD
- зміна ціни Olyverse протягом дня — +1.70%
- циркуляційна пропозиція – 2.15B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Olyverse до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Olyverse до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Olyverse до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Olyverse до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.70%
|30 днів
|$ 0
|-0.83%
|60 днів
|$ 0
|+32.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Olyverse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
+1.70%
-0.53%
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