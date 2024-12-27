Сьогоднішня ціна Olyverse (OLY)

Поточна ціна Olyverse (OLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 583.04K USD. Ціна OLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Olyverse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.67 USD

- зміна ціни Olyverse протягом дня — +1.70%

- циркуляційна пропозиція – 2.15B USD

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