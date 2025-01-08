Сьогоднішня ціна Nuritopia (NBLU)

Поточна ціна Nuritopia (NBLU) сьогодні становить 0.00251334 USD з ринковою капіталізацією $ 2.72M USD. Ціна NBLU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nuritopia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.47K USD

- зміна ціни Nuritopia протягом дня — -0.95%

- циркуляційна пропозиція – 1.08B USD

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