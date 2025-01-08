Ціна Nuritopia (NBLU)
Поточна ціна Nuritopia (NBLU) сьогодні становить 0.00251334 USD з ринковою капіталізацією $ 2.72M USD. Ціна NBLU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nuritopia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.47K USD
- зміна ціни Nuritopia протягом дня — -0.95%
- циркуляційна пропозиція – 1.08B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nuritopia до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nuritopia до USD становила $ +0.0003365203.
За останні 60 днів зміна ціни Nuritopia до USD становила $ -0.0003836291.
За останні 90 днів зміна ціни Nuritopia до USD становила $ -0.001493184461179538.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.95%
|30 днів
|$ +0.0003365203
|+13.39%
|60 днів
|$ -0.0003836291
|-15.26%
|90 днів
|$ -0.001493184461179538
|-37.26%
Останній аналіз цін Nuritopia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.33%
-0.95%
-0.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NURITOPIA is a boundless universe that brings people with similar hobbies and common interests together under its service “FRIENDS & HANGOUTS”. We are developing a platform that fuses the virtual and the real to facilitate the process of authentically forging social connections and offers an opportunity to be rewarded by participating in both real-life and fantastical activities. In NURITOPIA, users will interact through avatars, create and trade own unique contents, all while having fun in the NURITOPIA metaverse. Additional services will be included to shape out an ecosystem with unique characteristics.
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