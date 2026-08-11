Сьогоднішня ціна Numinous

Поточна ціна Numinous (SN6) сьогодні становить $ 0.616462, зі зміною 4.39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN6 до USD становить $ 0.616462 за SN6.

Numinous наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2,693,937, з циркуляційною пропозицією у 4.37M SN6. Протягом останніх 24 годин SN6 торгувався між $ 0.588991 (мінімум) та $ 0.643866 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2.13, тоді як історичний мінімум — $ 0.00896776.

У короткостроковій динаміці SN6 змінився на -0.68% за останню годину та на +5.34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 215.63K.

Ринкова інформація щодо Numinous (SN6)

Ринкова капіталізація $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Обсяг (за 24 год) $ 215.63K$ 215.63K $ 215.63K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Циркуляційне постачання 4.37M 4.37M 4.37M Загальна пропозиція 4,370,000.0 4,370,000.0 4,370,000.0

Поточна ринкова капіталізація Numinous — $ 2.69M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 215.63K. Циркуляційна пропозиція SN6 — 4.37M, зі загальною пропозицією 4370000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.69M.