Ціна NUMINE Token (NUMI)
Поточна ціна NUMINE Token (NUMI) сьогодні становить 0.066637 USD з ринковою капіталізацією $ 6.83M USD. Ціна NUMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NUMINE Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни NUMINE Token протягом дня — +0.30%
- циркуляційна пропозиція – 102.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NUMINE Token до USD становила $ +0.000199.
За останні 30 днів зміна ціни NUMINE Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NUMINE Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NUMINE Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.000199
|+0.30%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NUMINE Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
+0.30%
+0.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Numine is an integrated blockchain gaming platform designed to facilitate the development, distribution, and gameplay of blockchain-based games. By offering comprehensive services tailored specifically for the unique challenges and high entry barriers associated with blockchain gaming, Numine streamlines the entire process for developers and players alike. Numine’s purpose is to lower the barriers to entry and accelerate the growth of blockchain gaming by providing an all-in-one platform that supports the development, distribution, and play of blockchain-based games.
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