Сьогоднішня ціна NUMINE Token (NUMI)

Поточна ціна NUMINE Token (NUMI) сьогодні становить 0.066637 USD з ринковою капіталізацією $ 6.83M USD. Ціна NUMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NUMINE Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни NUMINE Token протягом дня — +0.30%

- циркуляційна пропозиція – 102.50M USD

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