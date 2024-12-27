Сьогоднішня ціна Nonja (NONJA)

Поточна ціна Nonja (NONJA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 620.03K USD. Ціна NONJA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nonja:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.31K USD

- зміна ціни Nonja протягом дня — +4.13%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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