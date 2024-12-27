Ціна Nonja (NONJA)
Поточна ціна Nonja (NONJA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 620.03K USD. Ціна NONJA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nonja:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.31K USD
- зміна ціни Nonja протягом дня — +4.13%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nonja до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nonja до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nonja до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nonja до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.13%
|30 днів
|$ 0
|-57.66%
|60 днів
|$ 0
|-0.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nonja: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+4.13%
+10.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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