Ціна Niftyx Protocol (SHROOM)
Поточна ціна Niftyx Protocol (SHROOM) сьогодні становить 0.01121816 USD з ринковою капіталізацією $ 576.59K USD. Ціна SHROOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Niftyx Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.24K USD
- зміна ціни Niftyx Protocol протягом дня — -8.82%
- циркуляційна пропозиція – 51.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Niftyx Protocol до USD становила $ -0.00108627322417937.
За останні 30 днів зміна ціни Niftyx Protocol до USD становила $ -0.0024649584.
За останні 60 днів зміна ціни Niftyx Protocol до USD становила $ -0.0021401052.
За останні 90 днів зміна ціни Niftyx Protocol до USD становила $ -0.001363934253838272.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00108627322417937
|-8.82%
|30 днів
|$ -0.0024649584
|-21.97%
|60 днів
|$ -0.0021401052
|-19.07%
|90 днів
|$ -0.001363934253838272
|-10.84%
Останній аналіз цін Niftyx Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
-8.82%
-17.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting. The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms. Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others. The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven.
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