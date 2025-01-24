Сьогоднішня ціна Niftyx Protocol (SHROOM)

Поточна ціна Niftyx Protocol (SHROOM) сьогодні становить 0.01121816 USD з ринковою капіталізацією $ 576.59K USD. Ціна SHROOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Niftyx Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.24K USD

- зміна ціни Niftyx Protocol протягом дня — -8.82%

- циркуляційна пропозиція – 51.39M USD

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