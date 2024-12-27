Ціна Nemo Sum (NEMO)
Поточна ціна Nemo Sum (NEMO) сьогодні становить 0.01221142 USD з ринковою капіталізацією $ 11.50M USD. Ціна NEMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nemo Sum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 385.47K USD
- зміна ціни Nemo Sum протягом дня — -10.26%
- циркуляційна пропозиція – 943.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nemo Sum до USD становила $ -0.00139742011576284.
За останні 30 днів зміна ціни Nemo Sum до USD становила $ +0.0302796641.
За останні 60 днів зміна ціни Nemo Sum до USD становила $ +0.0779026427.
За останні 90 днів зміна ціни Nemo Sum до USD становила $ +0.009304323879335735.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00139742011576284
|-10.26%
|30 днів
|$ +0.0302796641
|+247.96%
|60 днів
|$ +0.0779026427
|+637.95%
|90 днів
|$ +0.009304323879335735
|+320.06%
Останній аналіз цін Nemo Sum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.72%
-10.26%
+649.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NEMO IS NOBODY, YET EVERYBODY. NEMO SUM FOSTERS A STRONG PRESENCE OF MIND IN THOSE WHO TRUST IN EXTRAORDINARY DEEDS. IT PROMISES WEALTH, KNOWLEDGE AND ANONYMITY. JOIN THE JOURNEY INTO UNCHARTERED WATERS. THOSE WHO HAVE BEEN THROUGH BITTER EXPERIENCES AND TRAVELED FAR ENJOY EVEN THEIR SUFFERINGS AFTER A TIME.
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