Сьогоднішня ціна Nemo Sum (NEMO)

Поточна ціна Nemo Sum (NEMO) сьогодні становить 0.01221142 USD з ринковою капіталізацією $ 11.50M USD. Ціна NEMO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nemo Sum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 385.47K USD

- зміна ціни Nemo Sum протягом дня — -10.26%

- циркуляційна пропозиція – 943.83M USD

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