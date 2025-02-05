Сьогоднішня ціна NEKO (NEKO)

Поточна ціна NEKO (NEKO) сьогодні становить 0.00004708 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NEKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NEKO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.95K USD

- зміна ціни NEKO протягом дня — +0.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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