Сьогоднішня ціна Native (NATIVE)

Поточна ціна Native (NATIVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.40M USD. Ціна NATIVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Native:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 955.00K USD

- зміна ціни Native протягом дня — -8.83%

- циркуляційна пропозиція – 99.17B USD

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