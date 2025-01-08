Ціна NASDEX (NSDX)
Поточна ціна NASDEX (NSDX) сьогодні становить 0.01790539 USD з ринковою капіталізацією $ 20.35K USD. Ціна NSDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NASDEX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.12K USD
- зміна ціни NASDEX протягом дня — -0.06%
- циркуляційна пропозиція – 1.14M USD
Отримуйте оновлення цін NSDX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NSDX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NASDEX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NASDEX до USD становила $ -0.0061096270.
За останні 60 днів зміна ціни NASDEX до USD становила $ -0.0037504898.
За останні 90 днів зміна ціни NASDEX до USD становила $ -0.012939608982489002.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.06%
|30 днів
|$ -0.0061096270
|-34.12%
|60 днів
|$ -0.0037504898
|-20.94%
|90 днів
|$ -0.012939608982489002
|-41.95%
Останній аналіз цін NASDEX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-0.06%
-11.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NASDEX is a decentralized exchange that offers our users the ability to trade tokenized equities on blockchain via our minting and trading mechanism that mimics the offchain economics of the real world equity price.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NSDX до AUD
A$0.028648624
|1 NSDX до GBP
￡0.014324312
|1 NSDX до EUR
€0.0171891744
|1 NSDX до USD
$0.01790539
|1 NSDX до MYR
RM0.080574255
|1 NSDX до TRY
₺0.6325974287
|1 NSDX до JPY
¥2.830842159
|1 NSDX до RUB
₽1.9203530775
|1 NSDX до INR
₹1.5357453003
|1 NSDX до IDR
Rp288.7965724717
|1 NSDX до PHP
₱1.0447795065
|1 NSDX до EGP
￡E.0.9067289496
|1 NSDX до BRL
R$0.109222879
|1 NSDX до CAD
C$0.0256047077
|1 NSDX до BDT
৳2.180876502
|1 NSDX до NGN
₦27.6743917301
|1 NSDX до UAH
₴0.7575770509
|1 NSDX до VES
Bs0.94898567
|1 NSDX до PKR
Rs4.9887997618
|1 NSDX до KZT
₸9.4687283398
|1 NSDX до THB
฿0.6191683862
|1 NSDX до TWD
NT$0.5869386842
|1 NSDX до CHF
Fr0.016114851
|1 NSDX до HKD
HK$0.1391248803
|1 NSDX до MAD
.د.م0.1792329539