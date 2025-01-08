Сьогоднішня ціна NASDEX (NSDX)

Поточна ціна NASDEX (NSDX) сьогодні становить 0.01790539 USD з ринковою капіталізацією $ 20.35K USD. Ціна NSDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NASDEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.12K USD

- зміна ціни NASDEX протягом дня — -0.06%

- циркуляційна пропозиція – 1.14M USD

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