Сьогоднішня ціна NanoByte (NBT)

Поточна ціна NanoByte (NBT) сьогодні становить 0.00168785 USD з ринковою капіталізацією $ 2.18M USD. Ціна NBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NanoByte:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.17K USD

- зміна ціни NanoByte протягом дня — +0.67%

- циркуляційна пропозиція – 1.29B USD

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