Ціна MyBit (MYB)
Поточна ціна MyBit (MYB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 47.17K USD. Ціна MYB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MyBit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 535.25 USD
- зміна ціни MyBit протягом дня — -0.08%
- циркуляційна пропозиція – 180.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MyBit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MyBit до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MyBit до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MyBit до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.08%
|30 днів
|$ 0
|-12.07%
|60 днів
|$ 0
|+40.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MyBit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.66%
-0.08%
-0.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MyBit makes it simple for anyone to design, test, develop, and maintain decentralised wealth management applications on Ethereum.
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