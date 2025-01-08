Сьогоднішня ціна MyBit (MYB)

Поточна ціна MyBit (MYB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 47.17K USD. Ціна MYB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MyBit:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 535.25 USD

- зміна ціни MyBit протягом дня — -0.08%

- циркуляційна пропозиція – 180.00M USD

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