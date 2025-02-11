Ціна MUZZLE (MUZZ)
Поточна ціна MUZZLE (MUZZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MUZZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MUZZLE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.86K USD
- зміна ціни MUZZLE протягом дня — +29.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MUZZLE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MUZZLE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MUZZLE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MUZZLE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+29.08%
|30 днів
|$ 0
|+127.71%
|60 днів
|$ 0
|+80.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MUZZLE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.13%
+29.08%
+30.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Utility token.
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