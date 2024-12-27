Сьогоднішня ціна MUTATIO (FLIES)

Поточна ціна MUTATIO (FLIES) сьогодні становить 1.31 USD з ринковою капіталізацією $ 734.31K USD. Ціна FLIES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MUTATIO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.96K USD

- зміна ціни MUTATIO протягом дня — -0.65%

- циркуляційна пропозиція – 559.17K USD

Отримуйте оновлення цін FLIES до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FLIES.