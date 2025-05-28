Сьогоднішня ціна MSTR2100 (MSTR)

Поточна ціна MSTR2100 (MSTR) сьогодні становить 0,154826 USD з ринковою капіталізацією $ 3,20M USD. Ціна MSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MSTR2100:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни MSTR2100 протягом дня — +2,48%

- циркуляційна пропозиція – 20,65M USD

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