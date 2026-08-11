Яка зараз ціна MPP32?

MPP32 торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 7.88% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як M32 порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 7.88% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо M32 перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як MPP32 виглядає у порівнянні з токенами категорії Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,DeFAI?

У сегменті Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,DeFAI M32 демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація MPP32?

Ринкова капіталізація ₴9069280.67216202752000 розташовує M32 на #4679 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують M32?

MPP32 згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку M32?

З 999973140.802052 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.