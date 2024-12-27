Ціна MooMoo Token (MOO)
Поточна ціна MooMoo Token (MOO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 487.17K USD. Ціна MOO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MooMoo Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.34K USD
- зміна ціни MooMoo Token протягом дня — -0.62%
- циркуляційна пропозиція – 812.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MooMoo Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MooMoo Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MooMoo Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MooMoo Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.62%
|30 днів
|$ 0
|-13.53%
|60 днів
|$ 0
|-78.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MooMoo Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.57%
-0.62%
+18.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MooMoo is a new token powering the Cows Gone Mad NFT ecosystem and specially its immersive game Cows Gone Mad: Battle for Pasture Prime. Built on the Solana blockchain, MooMoo tokens offer scalability and low transaction fees, serving as the primary in-game currency. This integration bridges the digital art and gaming worlds, enabling NFT holders to seamlessly utilise their assets within the game and the rest of the ecosystem.
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