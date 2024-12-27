Сьогоднішня ціна MooMoo Token (MOO)

Поточна ціна MooMoo Token (MOO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 487.17K USD. Ціна MOO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MooMoo Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.34K USD

- зміна ціни MooMoo Token протягом дня — -0.62%

- циркуляційна пропозиція – 812.00M USD

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