Сьогоднішня ціна Molecule (MOLECULE)

Поточна ціна Molecule (MOLECULE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 145.16K USD. Ціна MOLECULE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Molecule:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.45K USD

- зміна ціни Molecule протягом дня — +1.40%

- циркуляційна пропозиція – 42,046.66T USD

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