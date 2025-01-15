Ціна Molecule (MOLECULE)
Поточна ціна Molecule (MOLECULE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 145.16K USD. Ціна MOLECULE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Molecule:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.45K USD
- зміна ціни Molecule протягом дня — +1.40%
- циркуляційна пропозиція – 42,046.66T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Molecule до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Molecule до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Molecule до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Molecule до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Molecule: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.47%
+1.40%
-17.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Molecule ($MOLECULE) is where memes meet molecular-level creativity! Inspired by the building blocks of life, this meme coin is engineered to connect innovation with humor. Just like molecules combine to form incredible things, $MOLECULE unites the crypto community for explosive fun and limitless potential. Whether you're a science geek, a meme enthusiast, or just here for the moonshots , $MOLECULE brings a fresh twist to the meme coin game. Ready to bond with greatness? Join the $MOLECULE revolution and let’s create some chemistry! 🧬⚡
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