Ціна Moge (MOGE)
Поточна ціна Moge (MOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Moge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 601.36 USD
- зміна ціни Moge протягом дня — -0.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Moge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Moge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Moge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Moge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.50%
|30 днів
|$ 0
|+17.02%
|60 днів
|$ 0
|-15.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Moge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.33%
-0.50%
-16.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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