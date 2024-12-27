Ціна MNet Continuum (NUUM)
Поточна ціна MNet Continuum (NUUM) сьогодні становить 0.02147612 USD з ринковою капіталізацією $ 2.85M USD. Ціна NUUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MNet Continuum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 314.49K USD
- зміна ціни MNet Continuum протягом дня — +0.13%
- циркуляційна пропозиція – 132.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MNet Continuum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MNet Continuum до USD становила $ +0.0002558450.
За останні 60 днів зміна ціни MNet Continuum до USD становила $ +0.0027407180.
За останні 90 днів зміна ціни MNet Continuum до USD становила $ +0.0010365899250899.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.13%
|30 днів
|$ +0.0002558450
|+1.19%
|60 днів
|$ +0.0027407180
|+12.76%
|90 днів
|$ +0.0010365899250899
|+5.07%
Останній аналіз цін MNet Continuum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+0.13%
+2.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MNet (Metaverse.Network) , developed by BitCountry team, stands as a scaled blockchain made easy and interesting for wider audience, intricately designed to foster a vibrant and enriched social framework and ecosystem. Our platform is a beacon for developers, offering robust support for both WASM and Ethereum-compatible smart contracts. This enables the seamless creation of diverse and innovative decentralized applications on our network. Core components of Metaverse.Network: Blockchain Our core blockchain technology underpins the network, facilitating the integration of EVM and WASM smart contracts, thus offering a versatile foundation for blockchain development. Bit.Country Immerse yourself in the super app of Bit.Country, a metaverse-like digital environment. Here, members can engage in a unique land economy, explore extensive 2.5D/3D spaces, participate in events, & connect via messaging. Our platform includes a comprehensive marketplace, NFT trading, interactive meetings, and a dynamic timeline feed, enriching the user experience. Bit Avatar Experience the novel concept of Bit Avatar – soulbound digital personas tailored for social interaction, communication, and earning opportunities within the Web3 space. SP Protocol Join forces with a community to earn native rewards. The SP Protocol is designed to facilitate collaborative earning and community engagement. ESE Framework SDK For developers seeking to create rich & multichain applications, our ESE Framework SDK is the gateway. It comes packed with prebuilt modules including spatial design, meeting functionalities, & more, streamlining the app development process Utilities of NUUM - Native coin for paying transaction fees on the blockchain network - Governance token - Universal currency in the Core components - NUUM Stakers will also receive priority early access to innovative new projects at MNet Innovation. A Special Grants Program has been designed to support brand-new ideas in the AI, DePIN and Re-staking.
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