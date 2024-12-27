Сьогоднішня ціна MNet Continuum (NUUM)

Поточна ціна MNet Continuum (NUUM) сьогодні становить 0.02147612 USD з ринковою капіталізацією $ 2.85M USD. Ціна NUUM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MNet Continuum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 314.49K USD

- зміна ціни MNet Continuum протягом дня — +0.13%

- циркуляційна пропозиція – 132.60M USD

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