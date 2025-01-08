Сьогоднішня ціна MMOCoin (MMO)

Поточна ціна MMOCoin (MMO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.30K USD. Ціна MMO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MMOCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.83 USD

- зміна ціни MMOCoin протягом дня — -0.24%

- циркуляційна пропозиція – 68.53M USD

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