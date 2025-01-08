Ціна MMOCoin (MMO)
Поточна ціна MMOCoin (MMO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.30K USD. Ціна MMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MMOCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.83 USD
- зміна ціни MMOCoin протягом дня — -0.24%
- циркуляційна пропозиція – 68.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MMOCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MMOCoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MMOCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MMOCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.24%
|30 днів
|$ 0
|-1.82%
|60 днів
|$ 0
|+0.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MMOCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
-0.24%
+3.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MMOCoin's backbone MMOPro.org has been a trusted destination for gamers for a decade. It’s literally as old as Bitcoin itself. We have a long and reliable track record that our users can depend on when they want to make their next quest in WoW just a little bit easier. MMOCoin BSC Migration brings MMO Ecosystem to a whole new level, presenting a DEX (MMOSWAP), an NFT marketplace (MMO NFTs), and a centralized marketplace through a built-in escrow system (MMO Marketplace), all in one place. Know more by reading the MMO whitepaper.
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