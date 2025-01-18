Сьогоднішня ціна MMM (MMM)

Поточна ціна MMM (MMM) сьогодні становить 0.0061793 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MMM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MMM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 495.59 USD

- зміна ціни MMM протягом дня — +0.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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