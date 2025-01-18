Ціна MMM (MMM)
Поточна ціна MMM (MMM) сьогодні становить 0.0061793 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MMM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MMM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 495.59 USD
- зміна ціни MMM протягом дня — +0.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MMM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MMM до USD становила $ -0.0007857937.
За останні 60 днів зміна ціни MMM до USD становила $ -0.0028740325.
За останні 90 днів зміна ціни MMM до USD становила $ -0.008621044507510296.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.48%
|30 днів
|$ -0.0007857937
|-12.71%
|60 днів
|$ -0.0028740325
|-46.51%
|90 днів
|$ -0.008621044507510296
|-58.24%
Останній аналіз цін MMM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.47%
+0.48%
+1.71%
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