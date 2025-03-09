Сьогоднішня ціна MISHA (MISHA)

Поточна ціна MISHA (MISHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 91.49K USD. Ціна MISHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MISHA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.94K USD

- зміна ціни MISHA протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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