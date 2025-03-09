Ціна MISHA (MISHA)
Поточна ціна MISHA (MISHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 91.49K USD. Ціна MISHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MISHA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.94K USD
- зміна ціни MISHA протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MISHA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MISHA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MISHA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MISHA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.01%
|30 днів
|$ 0
|-23.49%
|60 днів
|$ 0
|-63.34%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MISHA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.84%
+0.01%
-25.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Misha (MISHA) - A Community-Driven Project Inspired by 'Vitalik: An Ethereum Story,' Misha is a newly celebrated dog, adored by the crypto community, and famously associated with Vitalik Buterin, the co-founder of Ethereum. Misha appeared in the end credits of "Vitalik: An Ethereum Story," a globally premiered documentary that brought Misha into the spotlight. This project pays homage to Misha, drawing inspiration from the loyalty, resilience, and community spirit the dog represents. Misha is the first token of its kind deployed on Ethereum, fully owned and managed with love by its global community. What sets this project apart is its dedication to decentralization and the collective effort of its members to restore and grow the project after it faced initial challenges. Despite difficulties, the community came together to rebuild key assets and infrastructure, showcasing a united front for the success of the token. The $MISHA token is not only a tribute to the beloved dog but also serves as a symbol of unity and perseverance within the blockchain ecosystem. Entirely community-owned and operated, this project reflects the power of collaboration and shared vision in the decentralized finance space.
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