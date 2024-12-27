Сьогоднішня ціна MISATO (MISATO)

Поточна ціна MISATO (MISATO) сьогодні становить 0.00284054 USD з ринковою капіталізацією $ 2.84M USD. Ціна MISATO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MISATO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.29K USD

- зміна ціни MISATO протягом дня — +13.11%

- циркуляційна пропозиція – 998.55M USD

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