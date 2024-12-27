Ціна MISATO (MISATO)
Поточна ціна MISATO (MISATO) сьогодні становить 0.00284054 USD з ринковою капіталізацією $ 2.84M USD. Ціна MISATO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MISATO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 216.29K USD
- зміна ціни MISATO протягом дня — +13.11%
- циркуляційна пропозиція – 998.55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MISATO до USD становила $ +0.00032917.
За останні 30 днів зміна ціни MISATO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MISATO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MISATO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00032917
|+13.11%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MISATO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.67%
+13.11%
+63.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MISATO is the first art-oriented live-selling AI agent. It can independently design and mint NFTs for sale, create on-chain artworks by analyzing social media content, and resell on-chain creations made by others or other agents. $MISATO is the exclusive token for the AI agent MISATO, serving as the community governance token. And it can be used by users to pay for paid subscription services in Studio.
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