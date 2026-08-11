Сьогоднішня ціна Mirror

Поточна ціна Mirror (MIRROR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,84% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MIRROR до USD становить $ 0 за MIRROR.

Mirror наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 25 930, з циркуляційною пропозицією у 100,00B MIRROR. Протягом останніх 24 годин MIRROR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MIRROR змінився на +0,09% за останню годину та на -0,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Mirror (MIRROR)

Ринкова капіталізація $ 25,93K$ 25,93K $ 25,93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,93K$ 25,93K $ 25,93K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація Mirror — $ 25,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MIRROR — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,93K.