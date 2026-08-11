Сьогоднішня ціна Mintly

Поточна ціна Mintly (MLY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 10,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MLY до USD становить $ 0 за MLY.

Mintly наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 65 111, з циркуляційною пропозицією у 420,00M MLY. Протягом останніх 24 годин MLY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00348101, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MLY змінився на -0,09% за останню годину та на -9,88% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5,69K.

Ринкова інформація щодо Mintly (MLY)

Ринкова капіталізація $ 65,11K$ 65,11K $ 65,11K Обсяг (за 24 год) $ 5,69K$ 5,69K $ 5,69K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 155,03K$ 155,03K $ 155,03K Циркуляційне постачання 420,00M 420,00M 420,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Mintly — $ 65,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5,69K. Циркуляційна пропозиція MLY — 420,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 155,03K.